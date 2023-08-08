Челси потерял забивного форварда из-за тяжелой травмы – Мудрик получит шанс закрепиться в основе лондонцев
Форвард сборной Франции и Челси Кристофер Нкунку выбыл на продолжительное время.
Повреждение француза, которое он получил в товарищеском матче против Боруссии Д, оказалось значительно сложнее, чем ожидалось.
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Как сообщает пресс-служба Челси, Кристофер Нкунку получил травму колена и был прооперирован. Лондонцы не разгласили сроки возвращения форварда, однако считается, что француз не вернется на поле раньше конца текущего года.
Украинский вингер Михаил Мудрик теперь может получить больше игрового времени. В товарищеских встречах Маурисио Почеттино отдавал предпочтение Нкунку, но именно Михаил заменил травмированного игрока.
Напомним, что француз в прошлом сезоне выступал за РБ Лейпциг. За немецкий клуб Нкунку забил 23 гола в 36 матчах в кампании 2022/23. За нападающего Челси заплатил 60 миллионов евро.
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