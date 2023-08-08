Вингер сборной Украины и Челси Михаил Мудрик будет выступать в сезоне 2023/24 под новым номером.

Перед стартом новой кампании украинец решил сменить игровой номер. Об этом сообщил официальный сайт Челси.

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В сезоне 2023/24 Михаил Мудрик будет выступать под 10-м номером. Получить "десятку" удалось из-за того, что Кристиан Пулишич, которому она принадлежала, покинул клуб и отправился в Милан. Украинский вингер в прошлом сезоне выступал в футболке с цифрой 15.

"Десятка" считается культовым номером в любой команде и чаще всего достается самым важным игрокам в команде. В Челси под 10-м номером в свое время выступали Эден Азар, Хуан Мата, Виллиан.

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