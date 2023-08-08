Форвард збірної Франції та Челсі Крістофер Нкунку вибув на тривалий час.

Пошкодження француза, яке він отримав в товариському матчі проти Борусії Д, виявилося значно складнішим, ніж очікувалось.

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Як повідомляє прес-служба Челсі, Крістофер Нкунку отримав травму коліна та був прооперований. Лондонці не розголосили терміни повернення форварда, однак вважається, що француз не повернеться на поле раніше кінця поточного року.

Український вінгер Михайло Мудрик тепер може отримати більше ігрового часу. В товариських зустрічах Маурісіо Почеттіно віддавав перевагу Нкунку, але саме Михайло замінив травмованого гравця.

Нагадаємо, що француз в минулому сезоні виступав за РБ Лейпциг. За німецький клуб Нкунку забив 23 голи в 36 матчах в кампанії 2022/23. За нападника Челсі заплатив 60 мільйонів євро.

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