"Рис Джеймс? У него травма подколенного сухожилия. Это не несколько дней, это, возможно, несколько недель. Это неприятная проблема.

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Самое важное сейчас – это беспокоиться о предвидении таких проблем у других. Когда Рис снова сыграет, мы надеемся, что он будет сильнее, чем раньше. Будем оценивать его физическое состояние день за днем и составлять план каждый день", – рассказал Почеттино на предматчевой пресс-конференции.

Еще до начала сезона Челси потерял из-за травм Кристофера Нкунку, Бенуа Бадиашиля и Уэсли Фофана. Напомним, что "синие" сыграют против Вест Хэма 20 августа. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

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