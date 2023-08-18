Захисник та капітан Челсі Ріс Джеймс не зможе допомогти партнерам в матчі проти Вест Хема.

"Ріс Джеймс? У нього травма підколінного сухожилля. Це не кілька днів, це, можливо, кілька тижнів. Це неприємна проблема.

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Найважливіше зараз – це турбуватися про передбачення таких проблем в інших. Коли Ріс знову зіграє, ми сподіваємося, що він буде сильнішим, ніж раніше. Будемо оцінювати його фізичний стан день за днем і складати план щодня", – розповів Почеттіно на передматчевій прес-конференції.

Ще до початку сезону Челсі втратив через травми Крістофера Нкунку, Бенуа Бадіашиля і Уеслі Фофана. Нагадаємо, що "сині" зіграють проти Вест Хема 20 серпня. Матч розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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