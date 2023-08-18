Лондонский Челси объявил о переходе бельгийского полузащитника Ромеу Лавии, последним клубом которого был Саутгемптон. Об этом пишет клубная пресс-служба "синих".

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Футболист и клуб заключили долгосрочное соглашение на 7 лет – до лета 2030. Финансовые аспекты личного контракта Лавии с Челси не разглашаются.

Сумма трансфера 19-летнего таланта составляет 58 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов. В период с 2020 по 2022 год Лавия был в Манчестер Сити. Именно "горожане" продали игрока в Саутгемптоне. В этой сделке было включено условие, по которому Манчестер Сити получит 20% от последующей перепродажи игрока.

Интересно, что на игрока также претендовал Ливерпуль, но "синим" удалось во второй раз обойти команду Клоппа на трансферном рынке. На днях раньше Челси приобрел полузащитника Кайседо, которым интересовались "красные".

Напомним, что Лавия присоединился к Саутгемптону только летом 2022 года и стал одним из самых ярких в команде, по итогам сезона вылетевшей в Чемпионшип. В общей сложности Ромеу провел 34 матча за "святых", отличившись голом и ассистом. Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 32 млн. евро.

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