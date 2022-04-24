Главный тренер Челси Томас Тухель сообщил, что Антонио Рюдигер в следующем сезоне будет играть за другую команду.

"Ситуация такова, что Рюдигер хочет покинуть клуб. Он сообщил мне об этом в личном разговоре.

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Мы сделали все возможное – я и руководство – но этих действий оказалось мало. Без санкций мы попытались бы сохранить его, но сейчас у нас связаны руки. Это его решение", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, Рюдигер перешел в лондонский Челси из Ромы летом 2017 года. В этом сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах АПЛ, в которых забил три гола. Ожидается, что следующим клубом 29-летнего центрбэка станет Реал.

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