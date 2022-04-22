Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти понемногу думает о строительстве команды на следующий сезон. Одним из его величайших пожеланий является Антонио Рюдигер.

"Бланкос" в течение последних месяцев следили за ситуацией с 29-летним защитником. Все идет к тому, что он не продлит контракт с Челси, поэтому Реал готов бороться за него.

Рюдигер двояко оценил возможность продлить контракт с Челси

Как сообщает Marca , Карло Анчелотти на встрече с Флорентино Пересом поставил клубу задачу подписать Рюдигера, который летом станет свободным агентом. Долгое время Антонио выдвигал достаточно высокие требования (12 млн зарплаты "чистыми"), но сейчас он сделал первый шаг, уменьшив аппетиты, что позволяет Реалу смело вступать в переговоры.

Немец выступает за Челси с 2017-го. В этом сезоне Антонио является одним из лидеров команды Томаса Тухеля: 47 матчей, пять голов и четыре результативных передачи.

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