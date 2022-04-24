"Ситуація така, що Рюдігер хоче покинути клуб. Він повідомив мені про це в особистій розмові.

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Ми зробили все можливе – я і керівництво – але цих дій виявилося замало. Без санкцій ми б спробували зберегти його, але зараз у нас пов'язані руки. Це його рішення", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, Рюдігер перейшов до лондонського Челсі з Роми влітку 2017 року. Цього сезону німецький захисник взяв участь у 28 матчах АПЛ, в яких забив три голи. Очікується, що наступним клубом 29-річного центрбека стане Реал.

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