Челсі з певною затримкою таки відреагував на ситуацію в Україні.

Вчора Роман Абрамович передав керування лондонським клубом, а сьогодні "сині" нарешті підтримали нашу державу.

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"Ситуація в Україні жахлива і руйнівна. Думки ФК Челсі з усіма в Україні. Усі в клубі моляться за мир", – йдеться на офіційному сайті "синіх".

Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.

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