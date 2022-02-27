Челсі після відходу Абрамовича зробив публічну заяву на підтримку України
27 лютого 12:58 - Читать на русском
Челсі з певною затримкою таки відреагував на ситуацію в Україні.
Вчора Роман Абрамович передав керування лондонським клубом, а сьогодні "сині" нарешті підтримали нашу державу.
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"Ситуація в Україні жахлива і руйнівна. Думки ФК Челсі з усіма в Україні. Усі в клубі моляться за мир", – йдеться на офіційному сайті "синіх".
Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.
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