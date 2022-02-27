"Мы не должны делать вид, что это не проблема. Ситуация вообще в Украине для меня, для моего персонала и для игроков ужасна. Никто этого не ожидал. Это кажется нереальным, как я уже сказал, это затуманивает наши мысли, это затуманивает наше настроение перед финалом Кубка лиги.

Абрамович официально сложил полномочия владельца Челси

И это доставляет огромную неопределенность. Но все гораздо труднее для всех людей и семей, которые действительно вовлечены больше, чем мы. Наши лучшие пожелания и мысли, очевидно, с ними, это самое главное. И все же существует так много неопределенностей вокруг ситуации в нашем клубе и ситуации в Великобритании с такими сценариями, что нет смысла комментировать это", – сказал Тухель ВВС.

Напомним, сегодня в 18:30 Челси разыграет с Ливерпулем Кубок английской лиги.

Россия напала на Украину: Суркисы, легионеры Динамо и Шахтера покинули Киев, мощная поддержка Европы и мира (LIVE)