Челсі спробує переманити Гаві з Барселони – лондонці готові виплатити клаусулу
Півзахисник Барселони Гаві потрапив до сфери інтересів лондонського Челсі.
Тріумфатор Ліги чемпіонів 2020/21 має намір підписати Гаві та готовий виплатити 50 млн євро, які прописані у клаусулі гравця, інформує Diario Sport.
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Барселона ж готує новий контракт для юної зірки, який розрахований до літа 2026 року. Каталонці хочуть втримати Гаві як і Педрі, а тому планують прописати клаусулу в розмірі 1 млрд євро.
Додамо, що Гаві відіграв у 15 матчах у складі Барселони в поточному сезоні, у яких віддав 1 результативну передачу.
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