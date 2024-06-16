Сербия – Англия: фанаты устроили массовые побоища перед матчем Евро-2024
20:22 - Читати українською
Английские болельщики снова вляпались в передрягу, поддерживая свою команду на крупном турнире.
Фанаты сборной Англии начали драку с сербскими болельщиками перед матчем. Как сообщает The Guardian, инициаторами стычки стали английские болельщики. Они напали на бар, где отдыхали сербы.
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В сербских болельщиков начали бросать различные предметы – "все, что можно представить", по словам очевидца. В ответ сербы начали бросать стулья. После начала стычки на место прибыли 200 немецких полицейских. Английские болельщики скрылись с места происшествия.
Во время стычки пострадал один мужчина, вероятно из Бирмингема. Он отказался назвать свое имя.
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