Английские болельщики снова вляпались в передрягу, поддерживая свою команду на крупном турнире.

Фанаты сборной Англии начали драку с сербскими болельщиками перед матчем. Как сообщает The Guardian, инициаторами стычки стали английские болельщики. Они напали на бар, где отдыхали сербы.

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В сербских болельщиков начали бросать различные предметы – "все, что можно представить", по словам очевидца. В ответ сербы начали бросать стулья. После начала стычки на место прибыли 200 немецких полицейских. Английские болельщики скрылись с места происшествия.

Во время стычки пострадал один мужчина, вероятно из Бирмингема. Он отказался назвать свое имя.

16.06.2024 EURO 2024

Albanians attacking Serbians and some England?????? fanshttps://t.co/fArHXsZSnE pic.twitter.com/S43qbxQ06D — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 16, 2024