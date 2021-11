Самый титулованный футболист планеты вышел на поле в тапочках, как и в 2008-м, когда Дани Алвес подписывал свой первый контракт с Барсой. Презентацию культового для "блаугранаса" игрока посетили 10378 фанов – это на тысячу больше, чем в Хави на прошлой неделе.

Алвес напомнил игрокам Барселоны, где они находятся: эмоциональная речь, сорвавшая аплодисменты

Эпатажный бразилец рассказывал, что возвращение на Камп Ноу – самый большой вызов в его карьере. Он подтвердил переговоры с Хави, а также заявил, что собирается поехать на катарский ЧМ.

"Что во мне изменилось за 6 лет? Я стал немного красивее. Барса – это не клуб Алвеса или Лапорты, он принадлежит каждому из нас", – обратился бразилец к болельщикам, которые громко скандировавшим его имя.

Данные признался, что выбрал 8-й номер из-за Стоичкова и Иньесты, ведь "легенд нужно чествовать при жизни".

Напомним, что Алвес не сможет играть по Барсу до открытия зимнего трансферного окна, однако он уже провел несколько тренировок под руководством Хави.

Dani Alves knows how to 'go out there and have fun' pic.twitter.com/wRGd9r24UK