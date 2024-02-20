Новым владельцам лондонцев во главе с Тоддом Бели удалось сократить фонд заработной платы, несмотря на расходы на трансферном рынке, а также они значительно уменьшили бонусы, которые команда получит за вероятный выигрыш Кубка лиги.

Челси официально переманил очередного топ-таланта Брайтона – это уже 11-й трансфер в Лондон

Как сообщает Daily Mail, руководство Челси установило общий лимит призовых в размере 500 тысяч фунтов. То есть, каждый игрок, включая и Михаила Мудрика, получит 20 тысяч фунтов, если победят в финале турнира. Эта сумма меньше, чем та, что получили футболисты Манчестер Юнайтед в прошлом году. Манкунианцам победа принесла 65 тысяч фунтов каждому.

Напомним, что финал Кубка английской лиги между Челси и Ливерпулем состоится 25 февраля на Уэмбли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Стоит заметить, что Маурисио Почеттино игнорирует Михаил Мудрика. Украинец не принимал участия в последних трех матчах Челси.

Челси удержал ничью с Манчестер Сити – "горожане" упустили шанс на лидерство в АПЛ, Мудрик на поле не вышел