Руководитель департамента по подбору персонала Брайтона Сэм Джуэлл согласился присоединиться к Челси. "Чайки" сразу отстранили его от работы. Официально Джуэлл "взял отпуск для работы в саду", сообщает пресс-служба клуба.

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Стоит заметить, что после покупки Челси Тодд Бьоли регулярно забирает топ-талантов Брайтона из разных звеньев – от тренера и функционеров до футболистов. За последние 17 месяцев Сэм Джуэлл стал уже 11 трансфером в Лондон.

Ранее клуб из столицы переманил Грэма Поттера, Билли Рида, Бьорна Хамберга, Бруно Салтора, Бена Робертса, Кайла МакКоли и Пола Уинстенли. Непосредственно игроков было трое – Роберт Санчес, Марк Кукурелья и Мойзес Кайседо.

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