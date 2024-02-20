Новим власникам лондонців на чолі з Тоддом Бьолі вдалося скоротити фонд заробітної плати, попри витрати на трансферному ринку, а також вони значно зменшили бонуси, які команда отримає за ймовірний виграш Кубка ліги.

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Як повідомляє Daily Mail, керівництво Челсі встановило загальний ліміт призових у розмірі 500 тисяч фунтів. Тобто, кожен гравець, включаючи й Михайла Мудрика, отримає 20 тисяч фунтів, якщо переможуть у фіналі турніру. Ця сума менша, ніж та, що отримали футболісти Манчестер Юнайтед торік. Манкуніанцям перемога принесла 65 тисяч фунтів кожному.

Нагадаємо, що фінал Кубка англійської ліги між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого на Вемблі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Варто зауважити, що Маурісіо Почеттіно ігнорує Михайло Мудрика. Українець не брав участі в останніх трьох матчах Челсі.

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