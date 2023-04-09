Челси понес рекордный ущерб – Бёли выплатил 35 млн верной соратнице Абрамовича
Владелец Челси Тодд Бёли выплатил щедрую сумму Марине Грановской за ее помощь во время поглощения клуба.
Руководство Челси обнародовало финансовую отчетность за сезон 2021/22, в которой зафиксирован невероятный ущерб. Операционные потери "синих" составляют 235 миллионов фунтов стерлингов, а их общий ущерб превышает 1 миллиард фунтов. Челси – первая команда английской Премьер-лиги, зафиксировавшая такие ужасающие цифры.
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Один из самых интересных пунктов в документах – выплаты бывшему генеральному директору клуба Марине Грановской. Как сообщает Daily Mail, верная помощница Романа Абрамовича получила 35 миллионов фунтов за "услуги, связанные с продажей клуба", что сделало ее самой высокооплачиваемой директрисой. Еще 14 млн было распределено между бывшим главой клуба Брюсом Баком и другими сотрудниками.
Обнародованные отчеты подтверждают, что 368 миллионов фунтов было израсходовано на 18 новых игроков и "реструктуризацию руководства первой команды" во время летнего трансферного окна. Приобретения Челси в январе, стоившее им еще 323 миллиона фунтов стерлингов, войдут в следующий финансовый год.
Напомним, что Роман Абрамович продал Тодду Бёли английский клуб в начале 2022 года из-за своей близости к режиму Путина и санкций, которые против него ввело правительство Великобритании. Марина Грановская покинула Челси в конце июня.
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