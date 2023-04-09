Владелец Челси Тодд Бёли выплатил щедрую сумму Марине Грановской за ее помощь во время поглощения клуба.

Руководство Челси обнародовало финансовую отчетность за сезон 2021/22, в которой зафиксирован невероятный ущерб. Операционные потери "синих" составляют 235 миллионов фунтов стерлингов, а их общий ущерб превышает 1 миллиард фунтов. Челси – первая команда английской Премьер-лиги, зафиксировавшая такие ужасающие цифры.

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Один из самых интересных пунктов в документах – выплаты бывшему генеральному директору клуба Марине Грановской. Как сообщает Daily Mail, верная помощница Романа Абрамовича получила 35 миллионов фунтов за "услуги, связанные с продажей клуба", что сделало ее самой высокооплачиваемой директрисой. Еще 14 млн было распределено между бывшим главой клуба Брюсом Баком и другими сотрудниками.

Обнародованные отчеты подтверждают, что 368 миллионов фунтов было израсходовано на 18 новых игроков и "реструктуризацию руководства первой команды" во время летнего трансферного окна. Приобретения Челси в январе, стоившее им еще 323 миллиона фунтов стерлингов, войдут в следующий финансовый год.

Looks as if Marina G picked up a £1m payoff plus a £35m consultancy fee for helping sell club, Bruce B had £15m similar? Total wages up £15m compared to 20/21 pic.twitter.com/Ucg7mZmNiy — Kieran Maguire (@KieranMaguire) April 9, 2023

Напомним, что Роман Абрамович продал Тодду Бёли английский клуб в начале 2022 года из-за своей близости к режиму Путина и санкций, которые против него ввело правительство Великобритании. Марина Грановская покинула Челси в конце июня.

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