Лондонцы на своем официальном сайте объявили новых членов совета директоров и подтвердили прощание с Мариной Грановской, выполнявшей функции генерального директора.

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Функционер сопровождала Романа Абрамовича с момента приобретения Челси в 2003 году. Грановская постепенно наращивала свое влияние в структуре "синих" и дослужилась до должности генерального директора в 2014 году. Она обеспечивала непосредственный контакт с Абрамовичем, принимала решения на самом высоком уровне, в частности, отвечала за трансферную политику.

Прямая замена Грановской пока не найдена. Обязанности спортивного директора временно берет на себя глава правления клуба Тодд Бёли. Очевидно, возрастут полномочия и главного тренера Челси Томаса Тухеля.

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