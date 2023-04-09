Власник Челсі Тодд Бьолі виплатив щедру суму Марині Грановській за її допомогу під час поглинання клубу.

Керівництво Челсі оприлюднило фінансову звітність за сезон 2021/22, в якій зафіксовані неймовірні збитки. Операційні втрати "синіх" складають 235 мільйонів фунтів стерлінгів, а їхні загальні збитки перевищують 1 мільярд фунтів. Челсі – перша команда англійської Прем'єр-ліги, яка зафіксувала такі жахливі цифри.

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Один із найцікавіших пунктів у документах – виплати колишньому генеральному директору клубу Марині Грановській. Як повідомляє Daily Mail, вірна помічниця Романа Абрамовича отримала 35 мільйонів фунтів за "послуги, пов'язані з продажем клубу", що зробило її найвисокооплачуванішою директрисою. Ще 14 млн було розподілені між колишнім головою клубу Брюсом Баком та іншими співробітниками.

Оприлюднені звіти підтверджують, що 368 мільйонів фунтів було витрачено на 18 нових гравців і "реструктуризацію керівництва першої команди" під час літнього трансферного вікна. Придбання Челсі в січні, які коштували їм ще 323 мільйони фунтів стерлінгів, увійдуть у наступний фінансовий рік.

Looks as if Marina G picked up a £1m payoff plus a £35m consultancy fee for helping sell club, Bruce B had £15m similar? Total wages up £15m compared to 20/21 pic.twitter.com/Ucg7mZmNiy — Kieran Maguire (@KieranMaguire) April 9, 2023

Нагадаємо, що Роман Абрамович продав Тодду Бьолі англійський клуб на початку 2022 року через свою близькість до режиму Путіна та санкції, які проти нього запровадив уряд Великобританії. Марина Грановська покинула Челсі в кінці червня.

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