Роман Абрамович находится под санкциями, блокирующими работу компаний, принадлежащих российскому миллиардеру. Для Челси правительство Великобритании выдало специальную лицензию, однако она серьезно ограничивала клуб. Вчера Парламент принял изменения.

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Челси получил возможность продавать билеты на кубковые турниры, сообщает Sky Sports. Прежде всего, речь идет о Кубке Англии и Лиге чемпионов. Все доходы будут перечислены благотворительным организациям, которые помогают пострадавшим в результате нападения России на Украину. В то же время, на матче АПЛ билеты дополнительно продаваться не будут. По-прежнему вход на стадион будет только для владельцев абонементов.

Кроме того, Абрамович сможет помочь клубу финансово для поддержания ликвидности. Через компанию Fordstam Ltd, формально владеющую Челси, можно внести платеж на сумму 30 миллионов фунтов.

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