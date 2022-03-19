На Челси нашлось сразу 30 потенциальных покупателей – Тухель видит спортивный интерес
Лондонский клуб уже совсем скоро может получить нового официального владельца. Роман Абрамович, приспешник террориста Владимира Путина, выставил клуб на продажу из-за санкций.
В начале марта российский миллиардер объявил о продаже своего футбольного детища. Соглашение оценивается в 2-3 миллиарда фунтов стерлингов.
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Как информирует The Guardian, накануне вечером был дедлайн подачи предложений по приобретению Челси. Raine Group, американский банк, занимающийся этим процессом, получил не менее 30 заявок. Далее организация будет выбирать самые привлекательные предложения, чтобы перейти к следующему этапу.
Томас Тухель уже прокомментировал приход потенциального нового владельца: "Если кто-то приобретет клуб за такие деньги, для него это будет вызов наивысшего уровня. Следовательно, это ради трофеев, ради побед и стремления быть лучшим. Здесь речь не идет о развитии проекта или зарабатывании денег".
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