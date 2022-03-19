Лондонский клуб уже совсем скоро может получить нового официального владельца. Роман Абрамович, приспешник террориста Владимира Путина, выставил клуб на продажу из-за санкций.

В начале марта российский миллиардер объявил о продаже своего футбольного детища. Соглашение оценивается в 2-3 миллиарда фунтов стерлингов.

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Как информирует The Guardian , накануне вечером был дедлайн подачи предложений по приобретению Челси. Raine Group, американский банк, занимающийся этим процессом, получил не менее 30 заявок. Далее организация будет выбирать самые привлекательные предложения, чтобы перейти к следующему этапу.

Томас Тухель уже прокомментировал приход потенциального нового владельца: "Если кто-то приобретет клуб за такие деньги, для него это будет вызов наивысшего уровня. Следовательно, это ради трофеев, ради побед и стремления быть лучшим. Здесь речь не идет о развитии проекта или зарабатывании денег".