Полузащитник Папе Дауда Дионг стал очередным усилением Челси, однако сможет присоединиться к клубу позже.

Инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере сообщил, что Челси завершил сделку по подписанию Папе Дауда Дионга. Игрок выступает на позиции опорного полузащитника.

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Отмечается, что сенегалец присоединится к лондонцам летом, когда ему исполнится 18 лет. Сумма трансфера и другие детали не разглашаются.

Сейчас Дионг выступает за сенегальский Дару Салам. Также у 17-летнего опорного хавбека есть 4 игры за сборную Сенегала U-17.

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