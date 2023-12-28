Челсі підписав юного хавбека – він приєднається до Мудрика і Ко влітку
Півзахисник Папе Дауда Діонг став черговим підсиленням Челсі, проте зможе приєднатись до клубу пізніше.
Інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері повідомив, що Челсі завершив угоду щодо підписання Папе Дауда Діонга. Гравець виступає на позиції опорного півзахисника.
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Зазначається, що сенегалець приєднається до лондонців влітку, коли йому виповниться 18 років. Сума трансферу та інші деталі не розголошуються.
Наразі Діонг виступає за сенегальський Дару Салам. Також в 17-річного опорного хавбека є 4 гри за збірну Сенегалу U-17.
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