Челси работает над тем, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Руководству лондонского клуба необходимо разгрузить зарплатную ведомость и привести в норму баланс после того, как они потратили около 600 миллионов евро. Челси стремится продать нескольких игроков к началу предсезонной подготовки в середине июля, чтобы убедиться, что их новый менеджер не столкнется с теми же проблемами, что были у Грэма Поттера с раздутым составом.

Бавария увела тренера Челси – лондонцы получат значительную компенсацию

Согласно информации Evening Standard, "синие" намерены продать Кристиана Пулишича, Хакима Зиеша, Калиду Кулибали, Рубена Лофтуса-Чика, Конора Галлахера, Ромелу Лукаку, Пьера-Эмерика Обамеянга и Мейсона Маунта, в котором заинтересованы Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

Челси хотел провести трансферы игроков до 30 июня, чтобы эти продажи можно было включить в финансовую отчетность на 2022-2023 годы. Конкуренты знают об этой проблеме и могут использовать ее как рычаг влияния на цену игроков, поскольку приближается конечный срок.

Отмечается, что руководство лондонцев уже начали переговоры о возможных трансферах с некоторыми клубами.

Элегантным прикосновением обыграл двоих, идеально остановил Винни, подкатился под Модрича – насыщенные 25 минут.