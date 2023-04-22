Энтони Берри сотрудничал с немцем во время его работы с Челси. Когда Томас Тухель возглавил Баварию, он захотел, чтобы 36-летний специалист стал его помощником и в Германии.

Баварию штормит после вылета из ЛЧ – уволить могут легенду клуба

Как сообщает The Athletic, Челси получит 1 млн фунтов стерлингов компенсации за то, что позволил тренеру присоединиться к мюнхенской Баварии. Напомним, что Энтони Берри находился в штабе Тухеля, когда лондонцы выиграли Лигу чемпионов.

Ожидается, что новый тренер будет помогать наставнику мюнхенцев уже во время матча против Майнца, запланированного на 22 апреля. Это будет сотая игра Берри как помощника Тухеля.

Манчестер Сити вышел в полуфинал ЛЧ, расписав ничью с Баварией – парад остроумных ошибок Упамекано "похоронил" Мюнхен