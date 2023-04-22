Челсі працює над тим, щоб вписатися в рамки фінансового фейр-плей.

Керівництву лондонського клубу необхідно розвантажити зарплатну відомість та привести в норму баланс після того, як вони витратили близько 600 мільйонів євро. Челсі прагне продати декількох гравців до початку передсезонної підготовки в середині липня, щоб переконатися, що їх новий менеджер не зіткнеться з тими ж проблемами, що були у Грема Поттера з роздутим складом.

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Згідно з інформацією Evening Standard, "сині" мають намір продати Крістіана Пулішіча, Хакіма Зієша, Каліду Кулібалі, Рубена Лофтуса-Чіка, Конора Галлахера, Ромелу Лукаку, П'єра-Емеріка Обамеянга та Мейсона Маунта, в якому зацікавлені Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

Челсі хотів би провести трансфери гравців до 30 червня, щоб ці продажі можна було включити у фінансову звітність на 2022-2023 роки. Конкуренти знають про цю проблему і можуть використовувати її як важіль впливу на ціну гравців, оскільки кінцевий термін наближається.

Зазначається, що керівництво лондонців вже почали перемовини, щодо можливих трансферів з деякими клубами.

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