Челси повторно проиграл Реалу и вылетел из Лиги чемпионов. Мудрик после удачного матча с Брайтоном не получил места в стартовом составе, ведь Лэмпард снова перешел на схему с тремя защитниками, в которой нет позиции для украинца. Тренер решил выпустить Михаила на последние 25 минут – пришлось овладеть ролью крайнего защитника.

Реал стал полуфиналистом Лиги чемпионов, второй раз одолев Челси – Родриго сделал дубль, Мудрик неплохо вышел на замену

Мудрик разыграл козырную карту скорости и несколько раз оказался в центре внимания.

Самый яркий момент случился на 75 минуте. Украинец мастерски обработал сложный пас и одним касанием прошел Карвахаля и Вальверде. Дальше был неточный удар, но это уже нюансы.

This touch and turn from Mykhailo Mudryk. pic.twitter.com/IDGl14ZALe — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 18, 2023

За мгновение до этого Михаил не менее эффектно отработал на оборону, рванув с чужой половины. Он перешел в режим экспресса, отыграл метров 20 у столь же быстрого Винисиуса и чисто остановил бразильца на линии собственной штрафной.

К сожалению, в моменте со вторым голом Реала так здорово отзащищаться не удалось. Мудрик в отчаянном подкате попытался выбить мяч у Вальверде, но было поздно.

Главное разочарование – нереализованный шанс на 88 минуте после классного паса в разрез от Маунта. Мудрик вышел один на один с Куртуа и пробил мимо ворот. Неважно, что там офсайд. Неважно, что угол был острым. Такие моменты нужно забивать (или ассистировать). Хотя бы для обретения уверенности.

Ну, и последний аккорд – жесткий подкат против Модрича у боковой линии.

Из-за этой желтой карточки Михаил пропустит следующий еврокубковый матч. Вот только когда мы дождемся этого матча – тяжелый вопрос, учитывая 11 место Челси в АПЛ. Мудрик нарвался на тонкий троллинг.