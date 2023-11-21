Челси по-прежнему надеется на продажу Лукаку будущим летом, несмотря на результативность "Биг Рома" – начиная с сентября 31-летний форвард забил 17 мячей в составе Ромы и сборной Бельгии. Об этом информирует Evening Standard.

Невероятный камбэк имени Лукаку в видеообзоре матча Рома – Лечче – 2:1

Согласно источнику, лондонский клуб намерен выручить за бельгийца 37 млн фунтов. Сообщается, что Рома будет готова заплатить такую сумму при одном условии – если Ромелу продолжит демонстрировать стабильность до конца сезона. В то же время для подобной сделки Лукаку должен будет пойти на понижение зарплаты – Рома готова платить ему в два раза меньше, чем Ромелу зарабатывает в Лондоне.

Оклад Лукаку в Челси составляет 325 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он выступает за Рому на правах аренды.

Отбор на Евро-2024: Лукаку оформил покер за тайм, уничтожив Азербайджан, Форсберг сотворил красоту за Швецию