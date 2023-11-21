Челсі, як і раніше, сподівається на продаж Лукаку наступного літа, попри результативність "Біг Рома" – починаючи з вересня, 31-річний форвард забив 17 м'ячів у складі Роми і збірної Бельгії. Про це інформує Evening Standard.

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Згідно з джерелом, лондонський клуб має намір виручити за бельгійця 37 млн фунтів. Повідомляється, що Рома буде готова заплатити таку суму за однієї умови – якщо Ромелу продовжить демонструвати стабільність до кінця сезону. Водночас для такої угоди Лукаку має погодитись на зниження зарплати – Рома готова платити йому вдвічі менше, ніж Ромелу заробляє в Лондоні.

Оклад Лукаку в Челсі становить 325 тисяч фунтів на тиждень. Наразі він грає за Рому на правах оренди.

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