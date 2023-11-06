В поединке 12-го тура Серии А Лечче на выезде не удержал победу над Ромой (1:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Лукаку мог выводить Рому вперед уже на 5-й минуте встречи, но с пенальти (за игру рукой игрока Лечче) не смог переиграть Фальконе. В середине второго тайма Алмквист шокировал "волков" голом – хозяева некоторое время были растеряны, а гости прибавили еще больше. Стрефецца мог добивать Рому, закручивая под дальнюю штангу, но мяч прошел впритирку. Впоследствии Патрисиу спас римлян от фиаско после сразу четырех ударов соперника.

Рома в добавленное время оформила сумасшедший камбэк с Лечче – Лукаку реабилитировался за незабитый пенальти

Лечче уже готовился праздновать, когда на 92-й минуте Алмквисту удалось сравнять счет. А еще через две минуты Лукаку реабилитировался за нереализованный одиннадцатиметровый в начале игры и вырвал три очка для Моуринью и Ко. Победа принесла Роме 17 баллов и подняла на восьмую строчку турнирной таблицы. Лечче с 13-ю пунктами остался одиннадцатым.