Бельгия разгромила Азербайджан, а Швеция спокойно обыграла Эстонию в рамках квалификации на чемпионат Европы.

Евро-2024, квалификация

Бельгия – Азербайджан – 5:0

Голы: Лукаку, 17, 26, 30, 37, Троссар, 90

Швеция – Эстония – 2:0

Голы: Классон, 22, Форсберг, 55

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Бельгия досрочно вышла на Евро, а сегодня просто веселилась с Азербайджаном. Все вопросы удалось решить еще в первом тайме – Лукаку до перерыва забил четыре гола:

– первый: Ромелу воспользовался мягкой подачей Доку

– второй: снова заброс Доку, скидка Кастаня и легкий гол капитана

– третий: Фас забросил в штрафную, Лукаку головой забил

– четвертый: пас в разрез от Мангаля – покер Ромелу

Азербайджан с 24 минуты играл в меньшинстве после удаления Исрафилова, поэтому даже не навязал борьбу. Бельгия завершила отбор на первом месте, а Лукаку с 14 голами стал лучшим бомбардиром квалификации.

В другом матче группы встречались Швеция и Эстония. Шведы пропустили на Евро Бельгию и Австрию, но завершили отбор на мажорной ноте.

"Сине-желтые" разобрались с Эстонией. Украшением матча стал гол Форсберга. Эмиль разыграл двойную стеночку с Кулусевски и Классоном, прорвался к чужим воротам и забил.