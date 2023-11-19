Отбор на Евро-2024: Лукаку оформил покер за тайм, уничтожив Азербайджан, Форсберг сотворил красоту за Швецию
Бельгия разгромила Азербайджан, а Швеция спокойно обыграла Эстонию в рамках квалификации на чемпионат Европы.
Евро-2024, квалификация
Бельгия – Азербайджан – 5:0
Голы: Лукаку, 17, 26, 30, 37, Троссар, 90
Швеция – Эстония – 2:0
Голы: Классон, 22, Форсберг, 55
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Бельгия досрочно вышла на Евро, а сегодня просто веселилась с Азербайджаном. Все вопросы удалось решить еще в первом тайме – Лукаку до перерыва забил четыре гола:
– первый: Ромелу воспользовался мягкой подачей Доку
– второй: снова заброс Доку, скидка Кастаня и легкий гол капитана
– третий: Фас забросил в штрафную, Лукаку головой забил
– четвертый: пас в разрез от Мангаля – покер Ромелу
Азербайджан с 24 минуты играл в меньшинстве после удаления Исрафилова, поэтому даже не навязал борьбу. Бельгия завершила отбор на первом месте, а Лукаку с 14 голами стал лучшим бомбардиром квалификации.
В другом матче группы встречались Швеция и Эстония. Шведы пропустили на Евро Бельгию и Австрию, но завершили отбор на мажорной ноте.
"Сине-желтые" разобрались с Эстонией. Украшением матча стал гол Форсберга. Эмиль разыграл двойную стеночку с Кулусевски и Классоном, прорвался к чужим воротам и забил.