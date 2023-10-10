Челси и нападающий Ромелу Лукаку согласовали сумму, за которую его отпустят в другой клуб.

Наставник "синих" не рассчитывал на бельгийца в текущем сезоне, потому ему пришлось уйти в аренду в Рому.

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Как информирует Фабрицио Романо, руководство Челси не изменило мнения о продаже Ромелу Лукаку и планируют отпустить форварда в 2024 году. Лондонцы и игрок договорились, что его цена составит 37 миллионов фунтов. Действующее соглашение Лукаку с Челси действует до 2026 года.

Напомним, что сейчас бельгиец выступает за итальянскую Рому. За римлян Ромелу сыграл в восьми матчах, в которых забил семь голов.

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