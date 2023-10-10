Челсі та нападник Ромелу Лукаку узгодили суму, за яку його відпустять в інший клуб.

Наставник "синіх" не розраховував на бельгійця в поточному сезону, тому йому довелося піти в оренду в Рому.

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Як інформує Фабріціо Романо, керівництво Челсі не змінило думки щодо продажу Ромелу Лукаку і планують відпустити форварда у 2024 році. Лондонці та гравець домовились, що його ціна становитиме 37 мільйонів фунтів. Чинна угода Лукаку з Челсі діє до 2026 року.

Нагадаємо, що наразі бельгієць виступає за італійську Рому. За римлян Ромелу відіграв у восьми матчах, в яких забив сім голів.

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