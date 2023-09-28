"Сині" влітку багато витратили на новачків, тож в зимове трансферне вікно спробують збалансувати свої рахунки. Керівництво Челсі вже почало формувати список з тих гравців, яких хочуть відпустити.

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Як повідомляє ESPN, лондонці не будуть втримувати Марка Кукурелью. Влітку захисник був близький до переходу в Манчестер Юнайтед, але угоду не вдалося закрити. "Сині" хочуть здійснити повноцінний трансфер і не будуть відповідати на запити про оренду.

Нагадаємо, що Кукурелья перебрався в Челсі з Брайтона на 62 млн фунтів. В поточному сезоні Маурісіо Почеттіно жодного разу не випускав захисника в АПЛ. Втім, іспанець двічі виходив на поле в матчах Кубка англійської ліги.

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