"Арсенал не просто так хотел подписать Мудрика – он феноменальный. У него невероятная скорость, как и навыки. В отличие от других, у Мудрика были особые проблемы, поскольку он украинский парень, который приехал в новую страну. Также над ним висела огромная сумма трансфера, хотя сейчас давление немного уменьшилось из-за других подписаний, которые совершил Челси.

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Я считаю, что у Мудрика есть потенциал стать великим форвардом. Он пришел в команду, которая играет не слишком хорошо и не облегчил себе жизнь. Его статистика в прошлом сезоне была не лучшей. Не думаю, что Челси хочет потерять Мудрика. В Челси как никто другой знают, что если отпустить игрока, он может стать футболистом мирового класса в другом месте.

Мудрик стал игроком Челси в январе, а это непростое время для перехода. В этом сезоне все еще только начинается, и я возлагаю на Мудрика большие надежды, когда команда сыграется. Это может произойти как в этом, так и в следующем сезоне. Мудрик обладает качествами, которые ненавидят защитники. Если Челси решит сократить расходы, то я не удивлюсь, если Мудрик засияет в другом месте. Ему всего 22 года", – цитирует Невина OLBG.

Напомним, Пэт выступал за Челси с 1983 по 1988 годы и забил за лондонцев 36 голов в 193 матчах.

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