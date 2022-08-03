Лондонцы активно провели 2 августа, оформив сразу два трансфера в день. После Керни Чуквуэмеки новичком стал Габриэль Слонина.

18-летний американец польского происхождения стал игроком Челси, передает пресс-служба "синих" . Чикаго Файр заработал на продаже Габриэля 15 млн долларов.

Челси официально выиграл борьбу в Барселоне и ПСЖ за талант Астон Виллы

Слонина подписал с англичанами контракт на 6 лет. Сейчас он вернется в Америку, где будет выступать на правах аренды до конца текущего года. Среди претендентов на стража ворот еще был мадридский Реал, желавший сделать его дублером Куртуа, а Лунина отправить в аренду или продать.

Заметим, что Габриэль свой первый профессиональный контракт подписал в 14, а в возрасте 17 лет и 81 день установил рекорд, став самым молодым голкипером в истории, который со старта начинал матч МЛС.

В текущем сезоне высшего дивизиона США и Канады Слонина провел 23 матча, 10 из которых отстоял на ноль, а в остальных пропустил 28 голов. Молодой кипер уже получал вызовы в главную команду США, но пока не дебютировал.