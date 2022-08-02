Челси достиг договоренности по переходу 18-летнего хавбека Астон Виллы, информирует пресс-служба "синих". Керни официально получил разрешение отправиться в Лондон, пройти медосмотр и подписать контракт с новым клубом.

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Ожидается, что бирмингемцы заработают на продаже юного таланта 15 миллионов фунтов, также предусмотрены всевозможные бонусы. Чуквуэмека поставит свою подпись под соглашением с Челси на 6 лет. Презентация запланирована на текущую неделю. Среди претендентов на англичанина были Барселона, Милан и ПСЖ.

К слову, молодой центральный полузащитник провел за первую команду Астон Виллы уже 16 матчей и раз ассистировал. Недавно он торжествовал на чемпионате Европы в составе сборной Англии U-19, став вторым бомбардиром турнира (3 гола и 2 ассиста).

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Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.



The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2022