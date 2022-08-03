Лондонці активно провели 2 серпня, оформивши одразу два трансфери за день. Після Керні Чуквуемеки новачком став Габріель Слоніна.

18-річний американець польського походження став гравцем Челсі, інформує пресслужба "синіх". Чикаго Файр заробив на продажі Габріеля 15 млн доларів.

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Слоніна підписав з англійцями контракт на 6 років. Наразі він повернеться в Америку, де виступатиме на правах оренди до кінця поточного року. Серед претендентів на стража воріт ще був мадридський Реал, який хотів зробити його дублером Куртуа, а Луніна відправити в оренду чи продати.

Зауважимо, Габріель свій перший професіональний контракт підписав у 14, а у віці 17 років і 81 день встановив рекорд, ставши наймолодшим голкіпером в історії, який зі старту починав матч МЛС.

У поточному сезоні найвищого дивізіону США і Канади Слоніна провів 23 матчі, 10 з яких відстояв на нуль, а у решті пропустив 28 голів. Молодий кіпер вже отримував виклики до головної команди США, але поки не дебютував.

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