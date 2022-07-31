Товарищеский поединок. Посадено

Реал – Ювентус – 2:0

Голы: Бензема, 19 (пен.), Асенсио, 69

Для подопечных Карло Анчелотти это был последний поединок в турне. До этого они уступили Барселоне (0:1) и сыграли вничью с Америкой (2:2). Ювентус расписал ничью с Барсой (2:2) и победил Чивас (2:0).

Сегодня же старт встречи на стадионе Роуз Боул был за туринцами, создавшими первый поистине голевой момент. Бонуччи пробил со штрафного в самую крестовину. Впрочем, спустя несколько минут забил Бензема, реализовав пенальти, назначенный после фола на Винисиусе.

Команды в дальнейшем обменивались полумоментами, но более точными были мадридцы. В частности, в середине второго тайма Асенсио после паса Вальехо завершил эффектную комбинацию. 2:0 засветилось на табло. Такой результат и зафиксировал финальный свисток главного арбитра.

Реал одержал первую победу летом в неофициальных матчах. Впереди у "бланкос" поединок за Суперкубок УЕФА против Айнтрахта 10 августа. Ювентус в Америке еще проведет спарринг с Атлетико.

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