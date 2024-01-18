Саудовский клуб отстранил француза от команды, поскольку он не смог вовремя вернуться из отпуска. Карим Бензема уже зимой может покинуть Аль-Иттихад.

Бензема хочет покинуть Аль-Иттихад – известная реакция клуба

Как сообщает Team talk, в поисках усиления Микель Артета обратил свое внимание на 36-летнего нападающего. Арсенал попытается уговорить саудовский клуб отдать Бензема в аренду. "Канонирам" составит конкуренцию Челси. "Синие" также нацелились на 5-кратного победителя ЛЧ с целью усилить линию атаки.

Напомним, действующее соглашение Карима Бензема с Аль-Иттихадом действует до 2026 года. Всего за саудовский клуб нападающий сыграл в 20 матчах, забив 12 голов и отдав пять ассистов.

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