Півзахисник Чезаре Казадеї достроково завершив свою оренду в Лестері та повернувся у Челсі.

Лондонський клуб оголосив про відкликання з оренди 21-річного італійського центрхава Чезаре Казадеї. Він повернувся в розташування Челсі, інформує офіційний сайт "синіх".

Арсенал розглядає трансфер Бензема – "канонірам" доведеться позмагатися з Челсі

За першу половину сезону 2023/24 півзахисник зіграв у складі Лестера 25 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти. Тепер італієць тренуватиметься з Михайлом Мудриком та іншими футболістами Челсі, намагаючись здобути місце у складі команди Маурісіо Почеттіно.

Влітку 2022-го Челсі заплатив Інтеру за перспективного футболіста майже 15 мільйонів євро. Чезаре Казадеї їздив на збори у США разом з першою командою, але закріпитися в складі Челсі поки не зумів.

Нагадаємо, влітку 2023 року Казадеї став найкращим бомбардиром чемпіонату світу U-20. Італійський півзахисник забив 7 голів і віддав 2 асисти, а також був визнаний найкращим гравцем турніру.

Шахтар підписує нового Мудрика, поки самого українця несподівано гноблять у Челсі – Миколенко і Почеттіно шокують Англію