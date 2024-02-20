Керівник департаменту з підбору персоналу Брайтона Сем Джуелл погодився приєднатися до Челсі. "Чайки" відразу відсторонили його від роботи. Офіційно Джуелл "взяв відпустку для роботи в саду", повідомляє прес-служба клубу.

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Варто зауважити, що після покупки Челсі Тодд Бьолі регулярно забирає топ-талантів Брайтона з різних ланок – від тренера і функціонерів до футболістів. За останні 17 місяців Сем Джуелл став уже 11 трансфером в Лондон.

Раніше клуб зі столиці переманив Грема Поттера, Біллі Ріда, Бйорна Хамберга, Бруно Салтора, Бена Робертса, Кайла МакКолі та Пола Вінстенлі. Безпосередньо гравців було троє – Роберт Санчес, Марк Кукурелья і Мойзес Кайседо.

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