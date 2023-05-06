Михайло Мудрик повернувся у стартовий склад вперше за 4 поєдинки після того, як асистував у грі з Брайтоном. Ілля Забарний все ще починає в запасі, чекаючи повноцінного дебюту. Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Челсі на "Футбол 24", стартував о 17:00. Відзначаємо, що 13 клуб АПЛ 2022/23 приймав 12, хоча лондонці випереджають "вишеньок" лише за різницею голів. У першому колі Челсі переміг 2:0. Кай Хаверц, який не грав у старті попередні 3 тури, оформив гол плюс пас у тій домашній зустрічі. Сьогодні німець повернувся в основу.

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Жвавіше виглядають господарі на початку гри. Вінья ліворуч обігрався з Біллінгом, який ефектно п'ятою кинув у прорив до штрафного, але простріл уругвайця перекрив голкіпер. Лерма оформив дубль у попередньому домашньому матчі, приклався здалеку і сьогодні – зовсім поруч зі стійкою. А потім почав чудити центр оборони Борнмута. Сенесі необачно скинув Мадуеке, коли далеченько вийшов під пас екс-воротар Барселони Нето. Пощастило, що Ноні не зразу зорієнтувався, і бразильський кіпер встиг повернутися та парирувати.

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А ще за хвилину гості таки забили швидкий м'яч. Канте змістився на правий фланг і подав, Галлахер класно замкнув, увірвавшись на межу воротарського, нагадавши найкращу версію себе з часів у Крістал Пелас. Фанати Челсі відразу ж почали заводити самоіронічних пісень: "Ми не вилітаємо!" Мудрик разок непогано змістився у центр, намагаючись розіграти стіночку з Хаверцом, Енцо підібрав нічийний м'яч і бахнув здалеку вище. Однак не могло все бути аж настільки гладко для команди Лемпарда.

Спочатку Мудрик хапнув жовту за симуляцію. Не сказати б, що дуже відверто малював пенальті Михайло, але судді падіння після стику не сподобалося. А потім Вінья розіграв блискучий трикутник із Соланке та Крісті й ідеально поцілив у праву дев'ятку. Другий гол захисника збірної Уругваю за трохи більше як 20 днів у чемпіонаті Англії, причому інший був теж у ворота лондонців (Тоттенхем обіграли 2:3). Знову Мудрик бере гру на себе, шукаю обіграш з Чілвелом, партнер не виконує пас у відповідь.

Мадуеке стабільно проривається у чужий штрафний. Більше грають через Ноні, але йому теж не вистачає якіснішої останньої дії. Зате 21-річний гравець молодіжної збірної Англії дуже настирний у чужому штрафному, де встигає і відбирати, і пробити – Нето на місці. Крісті мав усі шанси повністю повторити гол Галлахера, але після навісу Уаттара не влучив з кількох метрів. Мудриr провів досить акуратний 1 тайм, лише раз помилившись у передачі з 12 спроб, записавши у свій актив 0,08 очікуваного асисту. З іншого боку, аж 6 втрат при 20 контактах з м'ячем.

Аж 21 хвилину чекали удару в матчі після спробив Мадуеке на 37-й. Це Крісті сміливо пішов у штрафний після чергової комбінації Соланке з крайком (цього разу підігрував Уаттара), але не влучив у ближній верхній кут. Стерлінг і Лофтус-Чік замінили Мудрика з Канте на 63 хвилині. На жаль, Михайло після перерви запам'ятався хіба що безкінченими подачами кутових в нікуди. Були підозри на пенальті, коли Тьяго Сілва кидався у підкати проти Соланке, VAR не побачив нічого кримінального. А ось на подачі кутового скупчення футболістів, лише блок рятує Челсі після розстрільного удару.

Крісті розкішним пасом з центру вивів Вінью ледь не сам на сам, Кепа врятував. Ще й Чілвел травмувався. Бен не може продовжити гру, покидає поле і Мадуеке. Замість них Аспілікуета та Зієш. Мало того, що основний правий фулбек серйозно травмований, так ще й лівий вибуває з гри. Лерма виграє верхову дуель у вищого Чалоби, Уаттара замикає з кількох метрів дав вище. Таке враження, ніби виграти хоче лише Борнмут. І тут на зовсім рівному місці зіграли заміни Лемпарда! Зієш результативно подав штрафний, Бадіашиль в акробатичному стрибку прошив Нето. Фелікс обігрався із Стерлінгом, який протягнув снаряд ліворуч, і пробив ідеально під ліву стійку. Челсі вискочив навіть на 11 місце, набравши 42 бали. Борнмут опустився на 14 рядок, маючи 40 очок.

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