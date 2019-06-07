Челси обжаловал в Лозанне трансферный бан

Лондонский Челси официально подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение ФИФА о временном запрете подписывать игроков.

CAS зарегистрировал апелляционную заявление Челси. Об этом сообщает официальный сайт суда.

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Лондонцы обжаловали запрет ФИФА подписывать новых игроков в течение двух трансферных окон. Причиной такого решения стали нарушения, допущенные руководством "синих" при заключении контрактов с несовершеннолетними.

Челси уже несколько раз пытался обжаловать запрет, но каждый раз проигрывал апелляции. Ранее стало известно, что ФИФА может увеличить трансферный бан Челси до трех окон из-за попытки затянуть отбывания наказания постоянными обжалованиями. Правда, в Лозанне уже заявили, что не остановят действие решения ФИФА на время рассмотрения жалобы.

К слову, запрет подписывать новых игроков может помешать продаже лондонцами своих игроков летом. В частности, речь идет о трансферах Азара, Алонсо, Аспиликуэты и других.

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