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Челсі оскаржив у Лозанні трансферний бан

11:44 259 Читать на русском
Челсі оскаржив у Лозанні трансферний бан
Роман Абрамовіч (у центрі) / Reuters

Лондонський Челсі офіційно подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні на рішення ФІФА про тимчасову заборону підписувати гравців.

CAS зареєстрував апеляційну заяву Челсі. Про це повідомляє офіційний сайт суду.

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Лондонці оскаржили заборону ФІФА підписувати нових гравців упродовж двох трансферних вікон. Причиною такого рішення стали порушення, допущені керівництвом "синіх" при укладенні контрактів із неповнолітніми.

Челсі вже кілька разів намагався оскаржити заборону, та кожного разу програвав апеляції. Раніше стало відомо, що ФІФА може збільшити трансферний бан Челсі до трьох вікон через намагання затягнути відбування покарання постійними оскарженнями. Щоправда, в Лозанні вже заявили, що не зупинять дію рішення ФІФА на час розгляду скарги.

До слова, заборона підписувати нових гравців може завадити продажу лондонцями своїх гравців влітку. Зокрема, йдеться про трансфери Азара, Алонсо, Аспілікуети та інших.

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