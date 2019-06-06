Манчестер Сити подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд о нарушении финансового фэйр-плей

Манчестер Сити подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на расследование УЕФА относительно возможного нарушения финансового фэйр-плей.

Манчестер Сити официально подал апелляцию на решение ФИФА отстранить "горожан" от участия в Лиге чемпионов, сообщает Sky Sports.

Манчестер Сити может потерять место в Лиге чемпионов из-за финансовых махинаций

"Арбитражный спортивный суд зарегистрировал апелляцию, поданную футбольным клубом Манчестер Сити против УЕФА.

Жалоба подана на решение, принятое следственной палатой финансового контроля УЕФА о несоответствии Манчестер Сити правилам клуба лицензирования и финансового фейр-плей УЕФА", – говорится в заявлении.

Добавим, что если клуб таки накажут, то санкции могут быть задействованы уже с сезона 2019/20, или 2020/21, будет зависеть от времени вынесения приговора.

Дело о нарушении Манчестер Сити финансового фэйр-плей передано в арбитражную палату УЕФА