Манчестер Сити подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд о нарушении финансового фэйр-плей

Манчестер Сити подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на расследование УЕФА относительно возможного нарушения финансового фэйр-плей.
Манчестер Сити официально подал апелляцию на решение ФИФА отстранить "горожан" от участия в Лиге чемпионов, сообщает Sky Sports.
Манчестер Сити может потерять место в Лиге чемпионов из-за финансовых махинаций
"Арбитражный спортивный суд зарегистрировал апелляцию, поданную футбольным клубом Манчестер Сити против УЕФА.
Жалоба подана на решение, принятое следственной палатой финансового контроля УЕФА о несоответствии Манчестер Сити правилам клуба лицензирования и финансового фейр-плей УЕФА", – говорится в заявлении.
Добавим, что если клуб таки накажут, то санкции могут быть задействованы уже с сезона 2019/20, или 2020/21, будет зависеть от времени вынесения приговора.
Дело о нарушении Манчестер Сити финансового фэйр-плей передано в арбитражную палату УЕФА