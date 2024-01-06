Івуарійський нападник Давід Датро Фофана спробує зробити прорив у Севільї після невдалого періоду в Уніоні.

Фофана провів першу половину сезону в оренді за Уніон. Угода розрахована до літа, але Челсі планує обірвати оренду в січні, повідомляє The Athletic. Втім, 21-річний форвард не отримає шансу в Лондоні.

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Севілья веде переговори, щоб орендувати Фофана до кінця сезону. Давід Датро спробує врятувати великий клуб від вильоту з Прімери – андалусійці знову в боротьбі за виживання.

Фофана за пів року в Уніоні відзначився лише один голом і не завжди потрапляв у склад. У пасиві форварда – скандал з колишнім тренером команди, якому африканець відмовився потиснути руку.