Фофана отказался пожать руку своему тренеру Урсу Фишеру во время замены в матче Лиги чемпионов с Наполи (0:1). В то время как Фишер стоял с протянутой рукой, его подопечный просто прошёл мимо, проигнорировав жест тренера.

Форвард Челси отказался пожать руку тренеру – ему предстоит объясниться

Как информирует Voetbal International, подобное поведение Фофана не осталось незамеченным. За этот проступок ивуариец был отстранён своим клубом от тренировок на целую неделю. Он должен будет тренироваться индивидуально, после чего вопрос о его возвращении в команду будет рассмотрен.

Фофана принадлежит Челси и выступает за Унион на правах аренды.

Напомним, что Унион не может прервать чёрную серию. Команда проиграла 9 последних матчей во всех турнирах. В субботу Униону предстоит встретиться с Вердером.

Лига чемпионов: Реал едва не оступился в Браге, Наполи нанёс Униону девятое поражение подряд