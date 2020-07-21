Челси обольщает Хендерсона двойной зарплатой, – MEN

Лондонский Челси продолжает поиски вратаря для замены Кепы Аррисабалаги. Новым фаворитом "синих" якобы стал голкипер Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед.

23-летний кипер может перебраться на Стэмфорд Бридж в ближайшее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

Челси вернулся к идее громкого обмена голкиперами с Атлетико – рекордсмен Кепа в роли разменной монеты

Челси готов увеличить вдвое зарплату Хендерсона. Ныне он зарабатывает ориентировочно 70 тысяч фунтов в неделю, "синие" предлагают 170 тысяч. После успешного сезона в составе "клинков" МЮ собирается вернуть своего воспитанника, но Хендерсон может не согласиться на роль дублера Давида Де Хеа. Контракт вратаря с Юнайтед действует до лета 2022-го и имеет опцию продления еще на год.

В нынешнем сезоне Дин Хендерсон провел 35 матчей в АПЛ, 13 из них – "сухие".

"Золотий м'яч-2020" скасовано: 6 гравців, які найбільше постраждали від рішення France Football